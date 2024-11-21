Сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя Министра обороны Украины по вопросам цифровизации Екатерину Черногоренко в эфире телемарафона. В частности, в приложении было реализовано видеокурс о беспилотной системе.

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Какие новые функции реализованы в Армия+

Черногоренко рассказала, что приложением Армия+ уже пользуются более 400 тысяч верифицированных военнослужащих.

Мы провели уже 4 опроса, получив почти 50 тысяч отзывов от военных. Эти результаты помогают лучше понимать трудности, с которыми сталкиваются защитники, и влияют на наши решения,

– заявила Черногоренко.

В частности, по пожеланиям военных, в приложении уже внедрен видеокурс об использовании беспилотных систем, который стал самым популярным среди онлайн-курсов. Сейчас его завершили или проходят более 6 тысяч защитников.

Кроме этого, в Армия+ реализовали и другие запросы от военных: