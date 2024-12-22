Мобилизация мужчин за 50 теперь происходит по несколько иной схеме. В каком возрасте могут мобилизовать, разбирался 24 Канал.

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Кого могут мобилизовать до конца 2024 года

Призыв на военную службу в декабре будет происходить, как и раньше – в соответствии с законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Мобилизации подлежат мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые не имеют отсрочки от военной службы, бронирования и признаны военно-врачебной комиссией (ВВК) пригодными для несения службы в рядах ВСУ.

Однако стоит уточнить:

мужчин от 18 до 60 лет мобилизуют, если у них есть опыт военной службы, а также тех, кто был снят с учета, но признан годным к службе во время военного положения. Им до 4 февраля 2025 года нужно пройти ВВК.

мужчин в возрасте от 25 до 60 лет мобилизуют на общих основаниях, если они годны или ранее были "ограниченно годны" к службе. "Ограниченно годные" также должны были пройти ВВК повторно.

Военнообязанные – это те, кто закончил военный вуз или прошел службу в армии. Украинцы до 25 лет – это призывники, они могут присоединиться в ряды ВСУ исключительно по своему желанию.

В несколько ином формате осуществляется мобилизация после 50 лет. Для их мобилизации нужен отдельный приказ Генштаба ВСУ. Это предполагает наличие дефицитной военно-учетной специальности.

Напомним, 24 Канал рассказывал, когда нужно проходить полнорную ВВК. Если лицо временно непригодно и проходит лечение, повторный осмотр может происходить через 2 – 6 месяцев. Если человек непригоден к военной службе, повторный осмотр происходит через 6 – 12 месяцев.

Мужчины, которые имеют статус "ограниченно годный" к военной службе, должны повторно пройти военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года. Во время действия военного положения заключение ВВК действительно в течение 1-го года. После чего все военнообязанные должны повторно пройти ВВК.