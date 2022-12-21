Водночас підприємства можуть бронювати особливо важливих співробітників навіть під час воєнного стану. Як це відбувається, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Бронювання громадян, що потрібніші суспільству як цивільні

Начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач розповів, як відбувається процес бронювання цінних співробітників. Він зауважив, що кожен випадок розглядається індивідуально.

Алгоритм дій чіткий:

Керівник установи чи підприємства порушує питання бронювання працівника, який, на його думку, буде корисніший суспільству як фахівець своєї справи.

Профільне міністерство передає прохання про бронь до Міністерства економіки.

Після цього, Мінекономіки приймає рішення та узгоджує його з Міноборони. Варто зауважити, що випадок кожного запропонованого на бронь співробітника розглядають окремо.

Згодом з'являється наказ зі списком тих, кого можна забронювати на період воєнного стану. Його передають у територіальний центр комплектування.



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