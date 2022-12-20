Чи буде посилена мобілізація після Нового року

Темпи мобілізації в Україні поступово знижувалися. Про це заявив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

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З самого початку ніяких хвиль мобілізації не було. На першому етапі дійсно набагато більше людей призвали за мобілізацією, але далі темпи постійно знижувалися. Зараз вони на набагато нижчому рівні, аніж на початку,

– пояснив Горбач.

Кількість громадян, яких мобілізовують, залежить від ситуації, яка складається на фронті. Усі показники кількості особового складу є плановими. Генштаб їх заздалегідь прораховує. При цьому навіть такі фактори, як мобілізація у Росії, також прораховують наперед.

Горбач наголосив, що не може говорити про те, що після Нового року буде нова хвиля мобілізації. Зараз Генштаб працює відповідно до плану.

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Що про мобілізацію говорив Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що на 10 місяці війни українська армія має достатньо особового складу. Залужний запевнив, що йому не потрібні ще сотні тисяч бійців. ЗСУ більше потребують техніки – танків, бронетранспортерів, БМП тощо.