Будет ли усилена мобилизация после Нового года

Темпы мобилизации в Украине постепенно снижались. Об этом заявил начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

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С самого начала никаких волн мобилизации не было. На первом этапе действительно гораздо больше людей призвали за мобилизацией, но дальше темпы постоянно снижались. Сейчас они на гораздо более низком уровне, чем в начале,

– объяснил Горбач.

Количество мобилизуемых граждан зависит от ситуации, которая складывается на фронте. Все показатели количества личного состава плановые. Генштаб их заранее просчитывает. При этом даже такие факторы, как мобилизация в России, тоже просчитывают вперед.

Горбач подчеркнул, что не может говорить о том, что после Нового года будет новая волна мобилизации. Сейчас Генштаб работает в соответствии с планом.

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Что о мобилизации говорил Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что на 10 месяце войны у украинской армии достаточно личного состава. Залужный заверил, что ему еще не нужны сотни тысяч бойцов. ВСУ больше нуждаются в технике – танках, бронетранспортерах, БМП и т.д.