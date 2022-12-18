К сожалению, всеобщая мобилизация заставила много пар переживать разлуку, и не все могут присутствовать, чтобы узаконить отношения. Да, рассказываем, что делать в таком случае.

Читайте также С какого возраста призывают во время всеобщей мобилизации и кому предлагают подписывать контракт

Как жениться на военном во время войны

Еще в начале полномасштабной войны Кабмин утвердил постановление, которое сделало возможным женитьбу на военнослужащем Вооруженных Сил без личного присутствия жениха (невесты).

Такое право имеют:

военнослужащие Службы безопасности;

Службы внешней разведки;

Государственная пограничная служба;

Управление государственной охраны и национальной гвардии;

иного образованного в соответствии с законами Украины военного формирования;

полицейские;

лица рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы;

лица начальствующего состава Национального антикоррупционного бюро, Бюро экономической безопасности или работники учреждения здравоохранения.

Брак может быть зарегистрирован каким-либо отделом государственной регистрации актов гражданского состояния. Также факт регистрации брака может быть удостоверен непосредственным командиром военнослужащего без личного присутствия одного или обоих невест. Это можно сделать с использованием доступных средств видеосвязи с тем из невест, кто отсутствует, или с обоими невестами.

Что сделать

Военнослужащий подает заявление непосредственному командиру для удостоверения подлинности подписи. Командир обеспечивает передачу заявления в отдел ДРАЦС. Такое заявление военнослужащего одновременно есть и согласие на заключение брака.

В заявлении необходимо указать сведения о себе и женихе/невесте:

фамилия, собственное имя и отчество (при наличии);

дату рождения;

гражданство;

в случае избрания фамилии жениха (невесты) или присоединения к своей фамилии жениха (невесты) – также сведения об избранной фамилии.

Факт регистрации брака удостоверяется актом о заключении брака, который составляется непосредственным командиром военнослужащего и скрепляется гербовой печатью соответствующего военного формирования.

Акт направляется командиром в любой отдел ДРАЦС для составления актовой записи о браке в бумажной форме и внесения сведений в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. Тогда запись о браке составляется отделом ДРАЦС.

На основании составленной актовой записи о браке супругам или одному из них в день обращения в отдел ДРАЦС, которым зарегистрирован брак, выдается соответствующее свидетельство.

При этом сведения, отсутствующие в актовой записи о браке, могут быть внесены в него после прекращения или отмены военного положения в установленном законодательством порядке.

Напомним, Верховная Рада Украины 16 ноября продлила срок действия военного положения и мобилизации на 90 дней – до 19 февраля 2023 года.