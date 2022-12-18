На жаль, загальна мобілізація змусила багато пар переживати розлуку, й не всі можуть бути присутніми, щоб узаконити стосунки. Так, розповідаємо, що робити у такому випадку.

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Як одружитися з військовим під час війни

Ще на початку повномасштабної війни Кабмін затвердив постанову, яка зробила можливим одруження з військовослужбовцем Збройних Сил без особистої присутності нареченого (нареченої).

Таке право мають:

військовослужбовці Служби безпеки;

Служби зовнішньої розвідки;

Державної прикордонної служби;

Управління державної охорони і Національної гвардії;

іншого утвореного відповідно до законів України військового формування;

поліцейські;

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби;

особи начальницького складу Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або працівники закладу охорони здоров'я.

Шлюб може бути зареєстрований будь-яким відділом державної реєстрації актів цивільного стану. Також факт реєстрації шлюбу може бути засвідчений безпосереднім командиром військовослужбовця без особистої присутності одного чи обох наречених. Це можна зробити з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим із наречених, хто відсутній, або з обома відсутніми нареченими.

Що зробити

Військовослужбовець подає заяву безпосередньому командиру для засвідчення справжності підпису. Командир забезпечує передачу заяви до відділу ДРАЦС. Така заява військовослужбовця одночасно є і згодою на укладення шлюбу.

В заяві необхідно вказати відомості про себе та нареченого/наречену:

прізвище, власне ім'я та по батькові (за наявності);

дату народження;

громадянство;

у разі обрання прізвища нареченого (нареченої) або приєднання до свого прізвища нареченого (нареченої) – також відомості про обране прізвище.

Факт реєстрації шлюбу засвідчується актом про укладення шлюбу, який складається безпосереднім командиром військовослужбовця та скріплюється гербовою печаткою відповідного військового формування.

Акт надсилається командиром до будь-якого відділу ДРАЦС для складення актового запису про шлюб у паперовій формі та внесення відомостей до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. Тоді запис про шлюб складається відділом ДРАЦС.

На підставі складеного актового запису про шлюб подружжю або одному з них у день звернення до відділу ДРАЦС, яким зареєстровано шлюб, видається відповідне свідоцтво.

При цьому відомості, відсутні в актовому записі про шлюб, можуть бути внесені до нього після припинення чи скасування воєнного стану у визначеному законодавством порядку.

Нагадаємо, Верховна Рада України 16 листопада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів – до 19 лютого 2023 року.