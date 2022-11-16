Об этом сообщил народный депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. "За" проголосовали 294 и 297 нардепов соответственно.

На тему На сколько в Украине продолжат мобилизацию и военное положение: фото указа

Срок действия военного положения в Украине продолжается с 05 часов 30 минут 21 ноября 2022 сроком на 90 суток.

Вторым Законом депутаты утвердили Указ президента о продлении срока проведения общей мобилизации с 21 ноября 2022 года на 90 суток.

Справка! Это уже пятое голосование парламента за военное положение с начала полномасштабной войны: 24 февраля, 15 марта, 21 апреля, 15 августа и сегодня.



Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.

Предварительно Президент Владимир Зеленский предложил Раде продолжить военное положение и мобилизацию. Впрочем, не были уточнены сроки. Тогда же президент внес в парламент соответствующие законопроекты.

Главное о режиме военного положения

Во время действия военного положения могут быть следующие запреты и ограничения на:

передвижение (выезд за границу, проверка документов, комендантский час);

право на труд и предпринимательскую деятельность;

право на тайну переписки и телефонных разговоров;

право на свободу слова, деятельность СМИ, политических партий;

проведение выборов и референдумов.

Что нужно знать об общей мобилизации в Украине

Объемы и очередность мобилизации в Украине определяются Генеральным штабом ВСУ.

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что в украинской армии пока хватает людей, однако если ситуация изменится на линии фронта, вероятно, возникнет потребность увеличить численность людей в армии.

Сейчас к призыву подлежат мужчины от 18 до 60 лет. Это касается прежде всего резервистов и тех, кто пригоден к военной службе.

В первую очередь мобилизуют тех, кто имеет военный опыт. Повестку могут вручить каждому.

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