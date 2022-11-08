Срок военного положения и проведение общей мобилизации продлевается с 21 ноября 2022 года на 90 суток.

Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации

Согласно указу Президента, срок военного положения и проведение общей мобилизации продолжается с 21 ноября 2022 года на 90 суток, то есть до 19 февраля следующего года.

В Украине продлили военное положение и мобилизацию / Фото Железняк Ярослав

Что этому предшествовало

Глава государства Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которыми предложил продолжить мобилизацию и военное положение в Украине. Но до сих пор термины не были известны.

Теперь же, судя по тексту указа, Совет должен утвердить текст указов от 7 ноября 2022 года и продлить сроки мобилизации и военного положения.

В пояснительной записке уточняется, что сроки будут отсчитываться с 19 ноября.

Больше об этом – Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения: видео

Важно! Мобилизация и военное положение могут быть прекращены досрочно. Однако только при условии, что военные действия на территории государства закончатся раньше.