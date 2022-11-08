Срок военного положения и проведение общей мобилизации продлевается с 21 ноября 2022 года на 90 суток.
Ранее Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения и мобилизации
Согласно указу Президента, срок военного положения и проведение общей мобилизации продолжается с 21 ноября 2022 года на 90 суток, то есть до 19 февраля следующего года.
В Украине продлили военное положение и мобилизацию / Фото Железняк Ярослав
Что этому предшествовало
Глава государства Владимир Зеленский внес в парламент законопроекты, которыми предложил продолжить мобилизацию и военное положение в Украине. Но до сих пор термины не были известны.
Теперь же, судя по тексту указа, Совет должен утвердить текст указов от 7 ноября 2022 года и продлить сроки мобилизации и военного положения.
В пояснительной записке уточняется, что сроки будут отсчитываться с 19 ноября.
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