В понедельник, 8 октября, на сайте нашего парламента появился новый проект закона. Отмечается, что его внес президент.
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На сколько хотят продлить срок действия военного положения
Заметим, что пока нет текста законопроекта, поэтому неизвестно, на сколько времени Зеленский хочет продлить военное положение и общую мобилизацию. Однако мы можем предположить, что планируется сделать это на 90 дней.
Именно на столько времени в августе было продлено военное положение.