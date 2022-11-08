По данным источников 24 канала среди украинских военных, российское командование, к сожалению, проводит достаточно успешную операцию по контролируемому отводу нужных ему подразделений из западной части Херсонской области. С большими потерями среди личного состава и техники, однако Россия может сохранить значительное количество своих застрявших за Днепром обученных войск.

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Фактически же генералы пытаются разменять опытных оккупантов на тысячи жизней частично мобилизованных, которых массово забросали в Херсон для прикрытия ухода группировок.

Россияне бегут, но хотят спровоцировать ВСУ к преждевременному наступлению

После невероятного провала захватнических войск в Харьковской области, Путин решил содержать Херсон при любых обстоятельствах. Однако с того момента его планы могли измениться.

Осознавая, что удерживать весь плацдарм на правобережье Херсонщины будет почти невозможно в большинстве своем с логистической точки зрения, генералы решили несколько уменьшить площадь, которую планируют оставлять под собственным контролем. Впрочем, будут ли россияне действительно держать сам Херсон и ближайшие ему населенные пункты до последнего, неизвестно.

Тем не менее, судя по всему, штабные планировщики оккупантов хотят заманить защитников Украины в ловушку, ведь они тщательно укрепляют вторую и третью линии обороны перед отводом первой – чтобы спровоцировать ВСУ до преждевременного наступления.

Параллельно с этим россияне отключают связь для гражданского населения, чтобы люди не могли передавать актуальную информацию нашим военным.

Отступать передовым подразделениям оккупантов приходится с тяжелыми боями. Ибо подразделения ВСУ не отпускают врага просто так. Кое-где представители Сил обороны Украины продвигаются вперед и преследуют врага, однако большая концентрация техники и личного состава захватчиков вместе с подготовленными позициями не позволяют молниеносно разрезать оборону россиян так, как это было на Харьковщине.

Так что постепенно оккупанты трансформируются в "хороших русских", а количество освобожденных населенных пунктов увеличивается. Такая тенденция будет наблюдаться до тех пор, пока россияне не закончат отступать. На каком рубеже это произойдет, спрогнозировать невозможно. По всей вероятности, ВСУ смогут создать для захватчиков такие условия, что они не смогут оставаться на правобережье вообще. Впрочем, нельзя исключать и то, что Путин отдаст приказ "чмобикам" стоять насмерть – под прикрытием плотного огня артиллерии с левого берега Днепра.

Вскоре Украина может освободить Николаевщину

В начале ноября подразделения российской 205-й отдельной мотострелковой бригады получили приказ постепенно отходить от Снегиревки Николаевской области, сообщают источники 24 канала. Вероятно, после освобождения этого населенного пункта россияне оставят за собой просто много километров "серой зоны" и остановятся на админгранице с Херсонщиной.

Прикрывать "отрицательное наступление" остатков 205-й ОМБр должны десантники из "элитной" 76-й дивизии, базирующейся в Пскове. После этого, получив соответствующий приказ, оккупанты и этого подразделения должны передислоцироваться на левобережье Херсонской области. По замыслу командования их отступление будут прикрывать авиация и артиллерийские подразделения, расположенные на другом берегу Днепра.

Вывоз награбленного не останавливается ни на минуту

Параллельно с "занятием более удобных позиций" и вывода боеспособных подразделений из-под огня украинской пехоты и артиллерии, оккупанты ни на минуту не останавливали вывоз украденной бытовой техники из Херсона на левый берег. Согласно статистике, пропускная способность всех переправ позволяет россиянам вывозить более 75 автомобилей в сутки.

Целые колонны КамАЗов и "Уралов", забитые награбленными вещами и даже дорогими иномарками, караваном ползут в сторону временно оккупированного Крыма несколько недель подряд. Охраняют ценные вещи вооруженные солдаты, а это намародеренное имущество "принадлежит" представителям офицерского звена. Рядовым захватчикам вывозить крупногабаритный груз строго-настрого запретили, так как монополией на обогащение в условиях сложной логистики они не наделены.