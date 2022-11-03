Журналист Константин Рыженко информирует, что поступило три сообщения о том, что россияне уничтожают вышки сотовой сети. Пока неизвестно, системное ли это явление.

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Где россияне уничтожают вышки

В контексте повреждения вышек, по словам журналиста, пока информация поступала относительно поселков Тягинка, Ивановка, КДЗ, Токаревка. Все эти населённые пункты расположены на южном берегу Днепра и временно оккупированы.

Где россияне уничтожают вышки сотовой связи: показываем на карте

Стоит отметить, что 3 ноября со здания Херсонской ОГА таинственно исчез флаг России. Об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

Мэр Олешек Евгений Рыщук отметил, что отсутствие флага России на здании Херсонской ОГА о многом говорит. В частности, жители правобережья Херсонщины сообщают, что оккупанты покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах.

Кроме того, визуально уменьшилось количество военных и в самом Херсоне.

На Херсонщине прогремел "хлопок"

Во временно оккупированной Голой Пристани Херсонской области 3 ноября был "хлопок". В одном из зданий оккупированного города произошел взрыв.

По предварительным данным, "хлопок" произошел в здании оккупационной администрации. В результате взрыва здание разрушено почти до основания.

Также мощный "хлопок" 3 ноября произошел во временно оккупированном Мелитополе. Сообщается, что разрушена часть захваченного россиянами завода "Рефма". Там размещался один из основных штабов личного состава оккупантов.

Неспокойно для россиян на оккупированной Херсонской области было и 2 ноября. В частности, яркий "хлопок" произошел возле Каховской ГЭС. Кроме того, снова раздавались взрывы в районе Антоновского моста.

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