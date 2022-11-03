Сначала об этом сообщил заместитель главы Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что российский триколор пропал сегодня, 3 ноября.

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Таинственное исчезновение российского флага в Херсоне

Чиновник добавил, что "Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки".



Херсонская ОГА без российского флага / Фото из телеграм-канала Юрия Соболевского

Городской голова Олешек Евгений Рыщук отметил, что отсутствие тряпки оккупантов на здании Херсонской ОГА о многом говорит. По его словам, жители правоохранительной части Херсонщины сообщают, что российские войска покинули блокпосты в некоторых населенных пунктах. В частности, в Чернобаевке, Степановке, Белозерке. Также визуально уменьшилось количество военных и в самом Херсоне.