Об этом в эфире 24 канала рассказал депутат Херсонского облсовета, военнослужащий ВСУ Сергей Хлань. Он отметил, что также на левом берегу начинают обустраивать артиллерию, а также перекидывают технику с правого.

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По его словам, ВСУ отрабатывают те переправы, где оккупанты перекидывают технику.

Сегодня очень громко в районе Антоновского моста и в пригороде Херсона. Вчера была уничтожена очень мощная группировка в селе Музыковка, а это как раз пригород Херсона. Уничтожено много техники и личного состава,

– рассказал Сергей Хлань.

"Традиционно Антоновский мост, традиционно переправа, а также пригород Чернобыевки. Если бы оккупанты не прятали свою технику, если бы не перегруппировались, – наша артиллерия постоянно совершенно точно и хирургически достает и уничтожает их", – акцентировал Хлань.

Смотрите видео: Хлань о ситуации в Херсоне

Стратегия оккупантов по правому берегу Днепра

Депутат Херсонского облсовета предположил, что сейчас оккупанты из последних сил удерживают линию фронта. Это необходимо для того, чтобы совершить отход на левобережье, где они укрепляются по всему берегу.

На мой взгляд, их планы переместиться на левый берег, закрепиться и реку Днепр использовать как естественную преграду. Чтобы мы не смогли перейти на левобережье в Херсонской области,

– рассказал Хлань.

Он отметил, что оккупанты сейчас вводят такой плановый отвод, потому что уже не могут удерживаться на правобережье, не могут удерживать давление ВСУ и нашей артиллерии. В ближайшее время они могут покинуть и правобережье, и Херсон.

По мнению Сергея Хланя, Херсон будет освобожден без боя и это может произойти в ноябре. Ведь люди из оккупированного города передают, что оккупанты там не готовят укрепления для уличных боев. Есть укрепление перед Херсоном, но по самому такому городу незаметно.

"Поэтому я все же считаю, что они покинут город Херсон, перейдут на левую сторону и будут удерживать именно там", – подытожил Хлань.

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