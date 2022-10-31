Про це 24 каналу сказав депутат Херсонської обласної ради, військовослужбовець ТрО Сергій Хлань. Він наголосив, що велика концентрація техніки та живої сили противника наразі спостерігається на лівому березі Дніпра.

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Які роботи здійснюють окупанти на Херсонщині

Хлань розповів, що росіяни зараз здебільшого зводять фортифікаційні споруди на лівому березі Дніпра. Є інформація про те, що окупанти там дуже активно заселяються від Олешок до Гопрів.

Майже весь берег перерили, постягували їхні ради й ведуть укріпрайони та заселяються по будинках, які розташовані ближче до берегової лінії,

– повідомив депутат Херсонської облради.

Він зазначив, що у Голій Пристані біля острова ворог навів якийсь міст й облаштовує там чи то свою систему ППО, чи то системи залпового вогню. Дуже активні роботи ведуться від Олешок аж до Козачих Лагерів.

За словами військовослужбовця ТрО, окупанти наразі дуже активно будують оборонні редути біля Дніпра впритул до Раденська. Тобто мовиться про відстань у 20 – 30 кілометрів.

Оборонні редути саме по березі Дніпра аж до Нової Каховки, і від Нової Каховки по Каховському водосховищу й надалі аж фактично до Енергодара,

– сказав Хлань.

Тобто, наголосив він, велика концентрація техніки та живої сили наразі відбувається на лівому березі Дніпра. Абсолютно по всьому узбережжю зараз окупанти концентрують свої війська та зводять фортифікаційні споруди.

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Росіяни стягують у Херсон новомобілізованих

Хлань зазначив, що росіяни здебільшого стягують у Херсон нових мобілізованих. Їх можна розпізнати, адже вони погано одягнені та як новачки ходять містом.

Вони, мабуть, їм одну форму на двох дають: один іде в цивільних штанах та у військовій куртці, а другий навпаки – у цивільній куртці й у військових штанах,

– сказав депутат Херсонської облради.

За його словами, так і відрізняють новомобілізованих окупантів. Тобто вони ходять парами й складається враження, що у них одна форма на двох.

Він додав, що по самому Херсону російських військових візуально стало значно менше. Наразі не видно підготовки до ведення вуличних боїв. Тобто не спостерігається зведення якихось укріплень по вулицях міста або концентрації живої сили у будівлях.

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