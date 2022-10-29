Об этом 24 каналу сказал эксперт Института будущего Иван Ступак. По его словам, российские военные могут втянуть наших защитников в уличные бои.

Обратите внимание Будет серия терактов, один уже провели, – Хлань о действиях оккупантов перед уходом из Херсона

Какова вероятность ухода оккупантов из Херсона

Ступак не верит, что российские захватчики покидают Херсон. Ведь для них этот город является очень большим призом – не столько военным, как политическим.

Кремлю будет трудно объяснить народу из глубинки, почему они покинули Херсон,

– подчеркнул эксперт Института будущего.

По его словам, Москве также будет сложно объяснить, ради чего вообще россияне 8 месяцев сражались с украинцами и НАТО, положив множество своих лучших военных, авиацию, ракеты, а также покупая дроны у Ирана.

Ступак сказал, почему для россиян важен Херсон и ждать ли там уличных боев: смотрите видео

Почему Херсон важен для России

Ступак подчеркнул, что Херсон важен для поставки воды во временно оккупированный Крым и для получения сухопутного коридора на полуостров. Такую цену народ России воспримет как победу.

Это они продадут. Если не будет Херсона – продавать будет нечего вообще,

– сказал эксперт Института будущего.

По словам Ступака, сухопутный коридор был идеей-фикс №1 для России. Еще одной идеей-фикс было то, чтобы соединиться с другой такой клоакой вроде "ЛНР", "ДНР" – Приднестровьем.

Он отметил, что есть еще один большой нюанс, который касается Херсона. Вероятно, что оккупанты хотят втянуть наших военных в уличные бои в этом большом городе.

Если ты влез в городские бои, то из них очень тяжело выйти. Во-первых, город превращается в руины, он просто выходит на уровень "ноль", то есть по горизонту разрушается полностью,

– заявил Ступак.

Он добавил, что это потребует переброски наших войск, например, с Севера, после чего оттуда может зайти белорусская группировка и перерезать нам пути. Также мы облегчим положение россиян на восточном фронте. Россияне на это очень сильно рассчитывают.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: коротко