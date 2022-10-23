Об этом 24 каналу рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она также отметила, что это не последнее сообщение с Юга, будут еще.
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По ее словам, по состоянию на сейчас у россиян действительно продолжается эвакуация – она паническая, оккупанты проводят переформатирование подразделений.
В частности, на левый берег Днепра перемещают дееспособные регулярные части российской армии, а также офицерский состав,
– говорит Гуменюк.
Как отмечает спикер ОК "Юг", учреждения, которые оккупанты успели развернуть во время длительной оккупации – банковские учреждения и Пенсионный фонд – тоже вывозят.
Россияне массово вывозят имущество из Херсона
Такое поведение россиян – это намек на "жест доброй воли" и яркое свидетельство того, что Херсон – это Украина и все возвращается на свои места.
"А угрозы взорвать Каховскую ГЭС – мощный техногенный шантаж, оккупанты уже не первый раз так себя ведут. Просто сейчас немного переместили фокус внимания с Запорожской АЭС", – добавляет Наталья Гуменюк.
Подробнее о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
Может ли отступление оккупантов из Херсона быть ловушкой
Наталья Гуменюк говорит, что у россиян в вопросе "отступления из Херсона" – двойное направление работы. Они готовят россиян к собственному отступлению, даже у Скабеевой возникают вопросы об "удержании Херсона".
Если даже у ярых пропагандистов есть сомнения – это значит, что нужно продвигать определенные месседжи.
Все же – у нас гибридная война, информационный фронт тоже должен быть на уровне. А если не удается получить что-то на реальном, боевом фронте – нужно обеспечить "информационную подушку",
– говорит спикер ОК "Юг".
С военной точки зрения, по словам Гуменюк – это может быть определенный маневр, но стоит осознать, что обдумывают свои будущие шаги не только оккупанты, но и наши Силы Обороны.
Херсонская область: коротко о последних новостях
- Оккупанты приказали жителям оккупированного Херсона немедленно покинуть город и переправиться на левый берег. Причиной этого называют "напряженную ситуацию на фронте".
- При этом россияне и сами вывозят из города имущество и документы из банков и паспортных столов. Кроме того, до 24 октября из города должны выехать и российские торговые сети.
- Россияне не только вывозят свое, но и традиционно разграбляют украинское. Так, стало известно, что они разграбляют Херсонский областной онкодиспансер – вывозят аппаратуру и мебель, создавая еще одну угрозу для местных жителей.
- Хоть кажется, будто оккупанты готовятся бежать из Херсонской области, они имеют приказ стереть Херсон с лица земли в случае прорыва ВСУ. Об этом рассказал местный активист Владимир Молчанов. По его словам, оккупанты сами распространяют такую информацию.