Гауляйтерские "власти" Херсона заявили, что все мирные жители города должны немедленно его покинуть. Причина – якобы "напряженная ситуация на фронте". Соответствующее объявление так называемая "администрация Херсона" оккупантов обнародует на своих страницах в социальных сетях.

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Оккупанты хотят покинуть город и забрать с собой людей

Российские захватчики заявили, что мирные жители Херсона и все подразделения и так называемые министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра.

Из-за напряженной ситуации на фронте, повышенной опасности массированных обстрелов города и угрозы террористических атак все мирные жители должны немедленно покинуть город и переправиться на левый берег Днепра! Позаботьтесь о безопасности своих родных и близких! Не забывайте документы, деньги, ценные вещи и одежду,

– заявили оккупанты.

Россияне, пришедшие на нашу землю с войной, цинично делают вид, что беспокоятся за мирных украинцев и пытаются прикрыть свой провал на Южном направлении вымышленными террористическими атаками ВСУ.

Советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань сообщил, что оккупанты вывозят из Херсона имущество и документы банка, а также паспортного стола. До понедельника уедут российские торговые сети.

Людям говорят, что это временно – приходите через несколько недель. Придем, в украинское!,

– написал Хлань.

Враг готовит Херсон к уличным боям

Известно, что Херсон уже покинула значительная часть населения. Оставшиеся российские военные переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Таким образом, оккупанты готовят Херсон к уличным боям.

Также россияне освобождают помещение Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала.

В Институте изучения войны сообщили, что оккупанты начали отходить из Херсона.

Чтобы прикрыть свой уход, российские войска, скорее всего, могут взорвать дамбу Каховской ГЭС и обвинить в этом ВСУ.

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