Кремль начинает готовить россиян к потере Херсона. Пропагандисты уже намекают на то, что российское военное руководство должно принять "сложное решение".

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Командующий вооруженными силами России в Украине генерал армии Сергей Суровикин в эфире российского телевидения сообщил, что военное руководство должно принять "сложные решения" по Херсонской области. Агрессор обвинил Украину в планировании нанесения ударов по гражданским и жилым объектам Херсонской области.

Гауляйтер Херсона Владимир Сальдо заявил, что организует эвакуацию западного берега Днепра в ожидании "масштабного" украинского наступления.

Эксперты из Института изучения войны считают, что заявления Суровикина и Сальдо, вероятно, являются попыткой создать информационные условия для полного отступления россиян за Днепр, в результате чего Херсон перейдет под контроль Украины.

Оккупанты могут взорвать Каховскую ГЭС

Кроме вышеупомянутого, российские силы создают информационные условия для нападения на Каховскую ГЭС. Оккупанты могут считать, что прорыв плотины может прикрыть их уход с правого берега Днепра и предотвратить или задержать продвижение украинских войск через реку.

Так, 18 октября Суровикин заявил, что "получил информацию о намерении Киева нанести удар по дамбе Каховской ГЭС". Подобное заявление озвучило и Сальдо.

Российские власти, вероятно, предпринимают эти предупреждения, чтобы переложить ответственность за дальнейший ущерб и гибель людей на Украину, при этом используя наводнение для дальнейшего прикрытия своего отступления на юг Херсонской области.

Кремль может попытаться использовать такую атаку под чужим флагом, чтобы омрачить новость о третьем унизительном отступлении российских войск, на этот раз с западной части Херсона,

– говорится в сообщении.

При этом оккупанты продолжают депортировать украинцев с временно оккупированных территорий в Россию, называя это "эвакуацией". Это делается по двум причинам:

Чтобы вредить долгосрочному экономическому восстановлению Украины по мере того, как она возвращает свои территории.

Чтобы проводить этнические чистки, направленные на искоренение украинской национальности и культуры.

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