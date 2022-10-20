Кремль починає готувати росіян до втрати Херсонщини. Наразі пропагандисти вже натякають на те, що російське військове керівництво повинно прийняти "складне рішення".

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Нові повістки пропаганди

Командувач збройних сил Росії в Україні генерал армії Сергій Суровікін в ефірі російського телебачення повідомив, що військове керівництво має прийняти "складні рішення" щодо Херсонської області. Агресора звинуватив Україну в плануванні завдання ударів по цивільних та житлових об'єктах Херсонської області.

Гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо заявив, що організує евакуацію західного берега Дніпра в очікуванні "масштабного" українського наступу.

Експерти з Інституту вивчення війни вважають, що заяви Суровікіна і Сальдо, ймовірно, є спробою створити інформаційні умови для повного відступу росіян за Дніпро, внаслідок чого місто Херсон перейде під контроль України.

Окупанти можуть підірвати Каховську ГЕС

Крім вищезгаданого, російські сили створюють інформаційні умови для нападу на Каховську ГЕС. Окупанти можуть вважати, що прорив греблі може прикрити їхній відхід з правого берега Дніпра та запобігти чи затримати просування українських військ через річку.

Так, 18 жовтня Суровікін заявив, що "отримав інформацію про намір Києва завдати удару по греблі Каховської ГЕС". Подібну заяву озвучив і Сальдо.

Російська влада, ймовірно, робить ці попередження, щоб перекласти відповідальність за подальшу шкоду і загибель людей на Україну, при цьому використовуючи повені для подальшого прикриття свого відступу на південь Херсонської області.

Кремль може спробувати використати таку атаку під чужим прапором, щоб затьмарити новину про третій принизливий відступ російських військ, цього разу із західної частини Херсона,

– мовиться у повідомленні.

При цьому окупанти продовжують депортувати українців з тимчасово окупованих територій до Росії, називаючи це "евакуацією". Це робиться з двох причин:

Щоб шкодити довгостроковому економічному відновленню України в міру того, як вона повертає собі свої території.

Щоб проводити етнічні чистки, спрямовані на викорінення української національності та культури.

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