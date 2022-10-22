Враг обстреливает позиции наших войск вдоль линии столкновения, ведет воздушную разведку и продолжает терроризировать мирное население Украины. Кроме того, россияне готовятся к обороне Херсона.

К теме Взрывы на Антоновском мосту, атака Черкащины дронами-камикадзе: хронология 241 дня войны

В России растет недовольство действиями военного руководства среди гражданских. В частности, из-за мобилизации, которая до сих пор продолжается в отдаленных регионах, хотя Путин вроде бы и объявил о ее завершении.

Что происходит на фронте: главное из Генштаба ВСУ

Вчера подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Харьковской, Луганской областях и Донбассе.

Также за минувшие сутки оккупанты нанесли по Украине 5 ракетных и 19 авиационных ударов и совершили более 94 обстрелов с РСЗО. Вражеские удары были по районам около 20 населенных пунктов. Для своих преступлений оккупанты использовали авиационные и зенитные управляемые ракеты, а также ударные БпЛА "Shahed-136".

Российское военное руководство ищет международных партнеров, которые могли бы поставлять оружие и не оставляет попыток привлечения к войне против Украины иностранных наемников. По имеющейся информации, в одной из стран Ближнего Востока продолжается вербовка боевиков.

Успехи ВСУ на поле боя

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 16 ударов. Подтверждено поражение 3 опорных пунктов, 10 районов сосредоточения вооружения и военной техники и 3 позиций ЗРК противника.

Кроме того, наши подразделения ПВО по разным направлениям сбили вражеский самолет Су-25 и один БпЛА типа "Орлан-10".

ракетные войска и артиллерия поразили 2 пункта управления, 14 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов, зенитный ракетный комплекс С-300 противника, вражескую артиллерию на огневых позициях и еще 5 важных целей.

Обратите внимание: В Генштабе подтвердили, что 20 октября этого года Силы обороны нанесли удар по ремонтной базе оккупантов и вражеской технике в районе Новой Каховки Херсонской области.

Какая ситуация в Херсоне и Энергодаре

По имеющейся информации Генштаба, Херсон покинула значительную часть населения. Оставшиеся в городе русские оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и заселяются в покинутые дома. Россияне готовят Херсон к уличным боям.

Также враги проводят мероприятия по освобождению помещений Каховской больницы от пациентов и медицинского персонала, а в городе Энергодар российские военные грабят оставленные квартиры и гостиницы, в которых проживали.

Утро 22 октября снова неспокойное

Сегодня ночью россияне атаковали Черкасскую область дронами-камикадзе . К сожалению, есть разрушения, о которых обещают сообщить впоследствии.

Также оккупанты беспощадно обстреливали Никопольский район в Днепропетровской области, многие дома остались без света.

После 7 утра почти по всей Украине началась масштабная воздушная тревога . Угрозу объявили во всех регионах, кроме Крыма.

Однако наши воины тоже не дают оккупантам спать. В частности, уже вторую ночь подряд на Антоновском мосту раздавались взрывы . Местные жители сообщили, что на месте попадания начался пожар.