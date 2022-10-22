Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, веде повітряну розвідку та продовжує тероризувати мирне населення України. Крім цього, росіяни готуються до оборони Херсону.

До теми Вибухи на Антонівському мосту, атака Черкащини дронами-камікадзе: хронологія 241 дня війни

У Росії зростає невдоволення діями військового керівництва серед цивільних. Зокрема, через мобілізацію, яка досі триває у віддалених регіонах, хоч Путін начебто й оголосив про її завершення.

Що відбувається на фронті: головне з Генштабу ЗСУ

Вчора підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах 10 населених пунктів на Харківщині, Луганщині та Донеччині.

Також за минулу добу окупанти завдали по Україні 5 ракетних та 19 авіаційних ударів і здійснили понад 94 обстріли з РСЗВ. Ворожих ударів зазнали райони близько 20 населених пунктів. Для своїх злочинів окупанти використали авіаційні та зенітні керовані ракети, а також ударні БпЛА "Shahed-136".

Російське військове керівництво шукає собі міжнародних партнерів, які могли б постачати зброю та не полишає спроб залучення до війни проти України іноземних найманців. За наявною інформацією, в одній із країн Близького Сходу продовжується вербування бойовиків.

Успіхи ЗСУ на полі бою

Авіація Сил оборони впродовж минулої доби завдала 16 ударів. Підтверджено ураження 3 опорних пунктів, 10 районів зосередження озброєння та військової техніки та 3 позицій ЗРК ворога.

Крім того, наші підрозділи ППО на різних напрямках збили ворожий літак Су-25 та один БпЛА типу "Орлан-10".

Натомість ракетні війська та артилерія уразили 2 пункти управління, 14 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітний ракетний комплекс С-300 противника, ворожу артилерію на вогневих позиціях та ще 5 важливих цілей.

Зверніть увагу: У Генштабі підтвердили, що 20 жовтня цього року Сили оборони завдали удару по ремонтній базі окупантів та ворожій техніці в районі Нової Каховки, що на Херсонщині.

Яка ситуація у Херсоні та Енергодарі

За наявною інформацією Генштабу, Херсон залишила значна частина населення. Російські окупанти, які залишилися у місті, переодягаються у цивільний одяг та заселяються у залишені помешкання. Росіяни готують Херсон до вуличних боїв.

Також вороги проводять заходи з вивільнення приміщень Каховської лікарні від пацієнтів та медичного персоналу, а у місті Енергодар російські військові грабують залишені квартири та готелі в яких проживали.

Ранок 22 жовтня знову неспокійний

Сьогодні вночі росіяни атакували Черкаську область дронами-камікадзе. На жаль, є руйнування, про які обіцяють повідомити згодом.

Також окупанти нещадно обстрілювали Нікопольський район на Дніпропетровщині, а по селу Зарічне у Запорізькій області завдали 2 ракетних ударів. Багато будинків залишились без світла.

Після 7 ранку майже по всій Україні почалась масштабна повітряна тривога. Загрозу оголосили у всіх регіонах, окрім Криму.

Проте наші воїни також не дають окупантам спати. Зокрема вже другу ніч поспіль на Антонівському мосту лунали вибухи. Місцеві жителі повідомили, що на місці влучання почалась пожежа.

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