Уже вдруге за цю добу частину України зривають з ліжок повітряні тривоги. Нагадуємо, що ризик ракетних і артилерійських ударів усе ще дуже високі. Також ворог може атакувати дронами-камікадзе. Тож не ігноруйте сирени та власну безпеку. Станом на 11:00 сигнал про відбій пролунав майже у всіх областях.

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В яких областях завили сирени

Харківська (з 06:59);

Полтавська (з 06:59);

Чернігівська (з 07:00);

Сумська (з 07:00);

Донецька (з 07:02);

Миколаївська (з 07:21);

Херсонська (з 07:22);

Запорізька (з 07:31);

Дніпропетровська (з 07:31);

Вінницька (з 07:32);

Черкаська (з 07:33);

Кіровоградська (з 07:33);

Житомирська (з 07:33);

Київська (з 07:34, а сам Київ – з 07:31).



Карта повітряних тривог станом на 07:40 / Скриншот карти

Уже об 07:41 надійшло повідомлення про повітряну тривогу в Одеській області. А об 07:52 карта сирен продовжила "червоніти". Про загрозу можливої атаки сповістили також мешканців Хмельницької, Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Невдовзі до них долучилася Волинська та Рівненська області. Тож, станом на 07:55 сирени завили по всій території нашої країни.

Достеменно незрозуміло, якого роду загроза очікує на українців. Ворог міг просто підняти у небо стратегічну авіацію. Принаймні про це свідчить той факт, що спочатку повітряна тривога пролунала на Харківщині, Полтавщині, Чернігівщині та Сумщині. Не виключаємо також можливість атак дронами-камікадзе. Якою б не була загроза – залишайтеся в укриттях. Це може врятувати вам життя.

Уже об 07:56, коли карта повітряних тривог була червоною на всій території України, надійшло повідомлення від телеграм-каналу monitor. У ньому йшлося про можливий запуск:

ракет зі стратегічної авіації у режимі радіомовчання

або надзвукових ракет тактичною авіацією.

У мережі також повідомляють про запуск ракет бомбардувальником Ту-160. Наразі у небі над Росією перебувають відразу 9 таких літаків, які можуть у будь-який момент завдати удару.

У низці областей пролунали вибухи

Зауважимо, що глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук звернувся до мешканців області. Він попрохав їх залишатися у сховищах, адже існує загроза ракетного удару. Додамо, що високопосадовець ніколи просто так не нагнітає паніку, хоч в області сирени лунають по кілька разів на день. І вже об 07:47 у мережі з'явилося повідомлення про те, що у Дніпрі лунали вибухи. Втім, достеменно невідомо, чи це була робота ППО, чи приліт ворожої ракети.

Про загрозу ракетного удару повідомив також глава Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Відповідне попередження з'явилося у його телеграмі об 08:15. Невдовзі надійшла інформація про те, що в області працювала ППО.

Об 08:35 також з'явилися відомості про вибух в Одеській області. Речник ОВА Сергій Братчук попрохав мешканців не покидати укриттів і не заважати роботі ППО. Крім того, він наголосив на важливості не поширювати дезінформацію. Водночас журналіст Андрій Цаплієнко повідомив про те, що на Одещині ворог влучив в об'єкт енергетичної інфраструктури.

Спрацювала ППО також на Київщині. Про це повідомив глава ОВА Олексій Кулеба. Він нагадав про те, щоб мешканці не знімали на відео та не фотографували роботу сил Протиповітряної оборони. Відповідний контент, якщо потрапляє у мережу, може лише зіграти на руку ворогові.

Начальник головного управління Нацполіції Андрій Нєбитов об 09:33 повідомив, що "щойно над одним із районів Київщини збили ракету". Він зазначив, що вдалося уникнути потерпілих і руйнувань. Уламки ворожого снаряду впали на територію лісового масиву.



Над Київщиною збили ракету ворога / Фото з телеграма Нєбитова

Звернулася до мешканців Івано-Франківщини глава ОВА Світлана Онищук. Їх вона також попередила про можливу ракетну атаку. Тож попрохала не покидати сховищ. Крім того, вона закликала уникнути фіксації можливих прильотів і поширення припущень, які стосуються ракетних ударів.

Об 08:58 надійшло повідомлення від глави Хмельницької ОВА Сергія Гамалія. Він зауважив, що в області пролунали вибухи. Також у телеграм-каналах почала ширитися інформація, що в деяких районах обласного центру зникла електроенергія.

Невдовзі кореспонденти Суспільного розповіли, що у Луцьку пролунали кілька вибухів.

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