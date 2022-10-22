Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги, нагадує 24 канал. Це рятує життя.
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Де саме завили сирени
Станом на 01:40, 22 жовтня, повітряну тривогу оголосили у частині південних, центральних та східних регіонів. Зокрема на:
- Луганщині (сигнал тривоги лунає з 4 квітня);
- Харківщині;
- Полтавщині;
- Дніпропетровщині;
- Черкащині;
- Кіровоградщині;
- Миколаївщині;
- Херсонщині;
- Одещині;
- Вінниччині;
- у Києві та на Київщині.
Де в Україні оголосили повітряну тривогу / Фото "єМапа"
Окупанти атакували центр Запоріжжя
Російські загарбники 21 жовтня атакували центр Запоріжжя ракетами С-300. Ворог пошкодив житловий будинок та газогін. Також під вогонь потрапив один з транспортних вузлів, де були автомобілі. Деталі розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух.
Якраз в автомобілі їхали поліцейські із завдання. Машина потрапила під наслідки вибуху. Цивільні, як правило, зупиняються, а поліцейські виконували свої обов'язки і їхали. Троє з них мають поранення середньої важкості,
– зазначив глава ОВА.
Наслідки обстрілів почали оперативно ліквідовувати. Постраждалим надали усю необхідну допомогу.
Втрати ворога
Українські захисники та захисниці оберігають країну від ворога на землі та у небі. Ворогу завдають колосальних втрат. Станом на 21 жовтня повідомили, що ліквідувати вдалося 66 750 окупантів. Окрім того, знищили:
- танків – 2 573 (+6 одиниць),
- бойових броньованих машин – 5 258 (+3 одиниці),
- артилерійських систем – 1 648 (+2 одиниці),
- РСЗВ – 372,
- засоби ППО – 189,
- літаків – 269,
- гелікоптерів – 243,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1 325 (+14 одиниць),
- крилаті ракети – 329,
- кораблі та катери – 16,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 006 (+1 одиниця);
- спеціальна техніка – 147.
У Генштабі ЗСУ наголосили, що упродовж минулої доби ворог завдав 3 ракетні, а також – 24 авіаційні удари.
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