По це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів очільник Запорізької ОВА Олександр Старух, передає 24 канал.

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"Пошкодили житловий будинок, газогін. Комунальним службам та рятувальникам вдалося швидко ліквідувати пожежу", – зазначив Старух.

Наслідки обстрілу

Керівник ОВА сказав, що під обстріл потрапив один з транспортних вузлів, де були автомобілі. Там постраждали 4 людини. Загалом місті 5 поранених від сьогоднішнього обстрілу.

Якраз в автомобілі їхали поліцейські із завдання. Машина потрапила під наслідки вибуху. Цивільні, як правило, зупиняються, а поліцейські виконували свої обов'язки і їхали. Троє з них мають поранення середньої важкості, – зазначив глава ОВА.

Він додав, що наразі пораненим надають допомогу, а наслідки обстрілу ліквідовують. Старух наголосив – серед об'єктів ураження жодного військового, їх немає навіть поряд.

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