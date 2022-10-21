Як зазначив глава ОВА Олександр Старух, у Запоріжжі зафіксували приліт. Російські військові атакували п'ятиповерховий будинок в обласному центрі, а також школу.

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Окупанти понищили школу

Старух наголосив на тому, що окупанти атакували місто ракетами типу С-300. Попередньо минулося без жертв. Відомо про п'ятьох постраждалих, четверо з яких перебувають у стані середньої тяжкості. Ще одна людина – на амбулаторному лікуванні.

Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнав не лише сам житловий будинок. Понищена також газова труба. На фото, які Старух виклав у мережі, можна побачити, як вона палає через витік блакитного палива. Що стосується витоку газу, то на місці вже працюють профільні служби. Станом на 11:31, зазначив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, вогонь вдалося ліквідувати.

Також видно й інші наслідки влучання. Наприклад, величезну діру у стіні будинку, яка по діаметру порівнюється з однією віконницею. Ворожий снаряд поцілив у другий поверх споруди.

Наслідки ракетного обстрілу Запоріжжя 21 жовтня / Фото з телеграма Старуха

Крім того, влучання зафіксоване у школі одного з районів обласного центру. Пошкоджень зазнав дах, а також вибиті шибки. Відомо також, що ракети впали на відкритій місцевості, а також влучили в об'єкти інфраструктури.

Зауважимо, що про ракетний обстріл раніше повідомив глава ОВА Олександр Старух. Він наголосив на тому, що у місті можуть залишитися уламки ракет. Тож попрохав містян бути відповідальними: не підходити надто близько і не торкатися їх. Слід розуміти, що частина з боєприпасів ворога все ще може загрожувати життю та здоров'ю.

Окупанти регулярно обстрілюють Запоріжжя

Додамо, що у ніч проти 17 жовтня російські військові здійснювали ракетну атаку по місту. Тоді минулося без руйнувань та постраждалих.

Напередодні окупанти "демілітаризували" 2 школи на Запоріжжі. Відомо, що ще один ворожий снаряд влучив у парк. Що стосується навчальних закладів, то розташовані вони у Пологівському районі.

Неспокійною також була ніч проти 15 жовтня. Тоді загарбники спочатку атакували місто дронами, а вже під ранок завдали ракетного удару.

Додамо, що внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 9 жовтня кількість жертв зросла. На жаль, ворог забрав життя у 15 громадян нашої країни.

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