Ракети влучили до адміністративно-виробничої будівлі, розташованої на території заводу. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
До теми Масштабна тривога лунала майже на всій Україні: у Харкові та Запоріжжі – вибухи
Кількість постраждалих збільшилась
Він зазначив, що є руйнування. Їх ступінь встановлює ДСНС. Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що "приліт" був по промисловій інфраструктурі у Київському районі міста. Постраждали щонайменше 6 людей. Спочатку повідомляли про п'ятьох, але ця кількість зросла.
На місцях працюють усі профільні служби.
Повторний обстріл
Після 10:00 у Харкові знову чули вибухи. Окупанти знову атакували місто.
Синєгубов повідомив, що внаслідок повторного ракетного удару по Київському району Харкова 3 людей зазнали поранення. Стан постраждалих – середній та легкий, загрози життю немає.
Обстріл Запоріжжя
- Також вибухи під час повітряної тривоги чули у Запоріжжі. Близько 09:00 місцеві жителі повідомили про гучні звуки. Секретар міськради Анатолій Куртєв закликав місцевих терміново йти до укриття, а глава ОВА Олександр Старух підтвердив обстріли.
- Влада попереджали внаслідок ворожої атаки на території міста можуть залишитися уламки ракет. Просять не чіпати та не підходити до них, оскільки це може бути небезпечно.
- Місто атакували ракетами С300. За попередньою інформацією, загиблих немає, але є троє поранених.
- У житловому багатоповерховому будинку пошкоджено газову систему, сталося займання, зруйнована стіна.
- Також окупант поцілив в школу в одному з районів Запоріжжя. Там повибивало шибки. Крім того, були влучання в об’єкти інфраструктури та на відкриті території.
Детальніше – масова тривога по Україні, що відомо про вибухи: відео