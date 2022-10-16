Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зауважив, що одна з ворожих ракет також поцілила по парку.

Цікаво Українські захисники знешкодили понад 100 окупантів на Запоріжжі та відбили атаки поблизу 8 міст

Окупанти зруйнували 2 школи на Запоріжжі

Старух зауважив, що загарбники зазнають поразок на фронті, тому нищать та руйнують цивільну інфраструктуру.

Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області – такий результат дій ра**стів лише за останній час,

– додав голова ОВА.

Він зауважив, що вночі 16 жовтня окупанти поцілили двома ракетами по школі села Воздвижівка.

"Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо", – зазначив Старух.

Окрім цього, ворожі ракети зруйнували школу в селі Добропілля. На щастя, атака минула без постраждалих.

"Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога – нескінченний терор цивільних. Ми вистоїмо та дамо відсіч. Переможемо ворога та все зруйноване відбудуємо", – наголосив очільник ОВА.

Зверніть увагу! Зросла кількість жертв внаслідок атаки по Запоріжжю, яка трапилась 9 жовтня. Тоді окупанти випустили по місту 12 ракет. Постраждали понад 80 людей, 15 – загинули.

Дивіться фото з місця обстрілу / Фото Олександра Старуха

Варто подивитися – Запоріжжя вночі атакували дронами, під ранок – ракетами: відео