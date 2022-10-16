Про це розповів очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. Він зауважив, що одна з ворожих ракет також поцілила по парку.
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Окупанти зруйнували 2 школи на Запоріжжі
Старух зауважив, що загарбники зазнають поразок на фронті, тому нищать та руйнують цивільну інфраструктуру.
Дві знищені школи в Пологівському районі Запорізької області – такий результат дій ра**стів лише за останній час,
– додав голова ОВА.
Він зауважив, що вночі 16 жовтня окупанти поцілили двома ракетами по школі села Воздвижівка.
"Навчальний заклад зруйновано майже весь. Ще одна ракета влучила в місцевий парк. Руйнувань зазнали також приватні будинки навколо", – зазначив Старух.
Окрім цього, ворожі ракети зруйнували школу в селі Добропілля. На щастя, атака минула без постраждалих.
"Вбивати беззахисних мирних людей та нищити школи, лікарні, будинки. Це і є тактика ворога – нескінченний терор цивільних. Ми вистоїмо та дамо відсіч. Переможемо ворога та все зруйноване відбудуємо", – наголосив очільник ОВА.
Дивіться фото з місця обстрілу / Фото Олександра Старуха
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