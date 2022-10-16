І хоч вони не поповнили статистику втрат ворога, усе ще в окупантів попереду. Водночас слід розуміти, що російські бійці продовжують лізти з усіх можливих щілин. Тож захисники України продовжують мужньо боронити нашу державу.

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Артилерія ЗСУ ефективно б'є по ворогові

Як зазначили у відомстві, уже підтверджені результати атак ворога. Так, завдяки точковим ударам з артилерії Сили оборони у Марфополі, що на Запоріжжі, знищили ворожий склад боєприпасів. Під час цієї атаки вдалося поранити понад 20 російських загарбників.

Відомо, що у Токмаку на брухт перетворили 10 одиниць військової техніки. Там близько 40 окупантів зазнали поранень. А от у Пологах – до 30 "трьохсотих" ворогів.

За даними Генштабу, у Кам'янці-Дніпровській вдалося знищити 7 одиниць військової техніки. Крім того, поранень зазнали ще 40 російських "ваньок". Окупанти намагаються всіляко приховати реальні цифри втрат, але наші військові уточнюють їх, щоб показати справжню статистику світові.

Окупанти продовжують лізти вперед

У Генштабі наголошують на тому, що російські загарбники роблять усе можливе, щоб утримувати тимчасово захоплені території. Окупанти працюють над спробами бодай якось стримувати просування Сил оборони на окремих напрямках. Але й самі не полишають намірів іти вперед. Зокрема, останні фіксують на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

І попри те, що окупанти зазнають втрат на фронті, вони продовжують спроби сунутися вперед. Так, за минулу добу зафіксували атаки у районах Торського, Спірного на Краматорському напрямку, а також Берестового, Соледара, Бахмута на Бахмутському і Мар'їнки, Побєди та Невельського на Авдіївському. На жодному з них ворогові не вдалося досягнути поставлених цілей.

Крім того, російські загарбники обстрілюють позиції українських військових уздовж усієї лінії зіткнення. Працюють вороги і над укріпленням оборонних позицій на окремих напрямках. Причому окупанти не лише обстрілюють ЗСУ, а й мирне населення. А також здійснюють повітряну розвідку. І попри все це, контрнаступ на низці напрямків триває.

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