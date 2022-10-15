Це відео опублікував журналіст Денис Казанський. Жінки скаржаться – мовляв, чоловіки мали б захищати квазіутворення на Донеччині, але їх відправили на Херсонщину.

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Жінки кажуть, що командир покинув їхніх чоловіків

У своєму зверненні жінки розповіли, що їхніх чоловіків мобілізували і відправили проходити військову службу в 125-ий полк квазіутворення на Донеччині. Однак їх відправили на дислокацію в Херсонську область, у населені пункти, в які зайшли Збройні Сили України в межах контрнаступу.

Командир під час наступу ЗСУ одразу ж утік, покинувши мобілізованих. Тому ті чоловіки без зв'язку з командуванням самостійно відступали.

Денис Казанський відзначив, що ситуація доволі типова, адже російському командуванню начхати на мобілізованих з Донбасу, бо їх ніхто не рахує і відповідати за них не потрібно.

Водночас жінки кажуть, що їхні чоловіки не проходили жодного військового вишколу, а частина з них навіть не проходила службу в армії – тобто без жодного досвіду вони опинилися на фронті. Також під час мобілізації не проводили жодного медогляду та не було медичної комісії. Тобто вкотре ми бачимо, наскільки слова Путіна далекі від реальності – диктатор, оголошуючи мобілізацію, говорив про призов тих, хто має досвід та певні військові спеціальності, а всі призвані проходитимуть обов'язкову підготовку. І те, й інше – брехня.

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Тим часом на Донеччину прибули мобілізовані з Росії, а в Луганську забиті лікарні та морги

У тимчасово окупований Докучаєвськ прибула партія мобілізованих росіян віком від 30 до 55 років. Усі вони не проходили жодного військового вишколу. На Донеччину вони приїхали переляканими.

Один із них настільки боявся Збройних Сил України, що побачивши у небі російський літак, він почав кричати, що "зараз ЗСУ почнуть бомбити". Після чого чоловік помер від інфаркту.

Водночас у Луганську місцеві лікарні повністю забиті пораненими окупантами. Через це місцевим мешканцям з інфарктами, інсультами та іншими захворюваннями просто відмовляють у госпіталізації. Ситуація з моргами схожа – вони переповнені мертвими окупантами. Через це вже тиждень зриваються поховання цивільних – тіла померлих забирають у морг, але не віддають, бо всі заклопотані роботою з тілами окупантів. Тому рідні не можуть отримати тіла для поховання.

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