Это видео опубликовал журналист Денис Казанский. Женщины жалуются – якобы мужчины должны защищать квазиобразование на Донетчине, но их отправили на Херсонщину.

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Женщины говорят, что командир покинул их мужей

В своем обращении женщины рассказали, что их мужей мобилизовали и отправили проходить военную службу в 125-й полк квазиобразования в Донецкой области. Однако их отправили на дислокацию в Херсонскую область, в населенные пункты, в которые вошли Вооруженные Силы Украины в рамках контрнаступления.

Командир во время наступления ВСУ сразу же сбежал, покинув мобилизованных. Поэтому те мужчины без связи с командованием самостоятельно отступали.

Денис Казанский отметил, что ситуация достаточно типичная, ведь российскому командованию плевать на мобилизованных из Донбасса, потому что их никто не считает и отвечать за них не нужно.

В то же время женщины говорят, что их мужчины не проходили ни одной военной подготовки, а часть из них даже не проходила службу в армии – то есть без опыта они оказались на фронте. Также во время мобилизации не проводили медосмотр и не было медицинской комиссии. То есть еще раз мы видим, насколько слова Путина далеки от реальности – диктатор, объявляя мобилизацию, говорил о призыве тех, кто у кого есть опыт и определенные военные специальности, а все призываемые будут проходить обязательную подготовку. И то, и другое – ложь.

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Тем временем в Донбасс прибыли мобилизованные из России, а в Луганске забиты больницы и морги

Во временно оккупированный Докучаевск прибыла партия мобилизованных россиян в возрасте от 30 до 55 лет. Все они не проходили ни одной военной подготовки. В Донецкую область они приехали испуганными.

Один из них настолько боялся Вооруженных Сил Украины, что, увидев в небе российский самолет, он начал кричать, что "сейчас ВСУ начнут бомбить". После чего мужчина умер от инфаркта.

В то же время Луганске местные больницы полностью забиты ранеными оккупантами. Поэтому местным жителям с инфарктами, инсультами и другими заболеваниями просто отказывают в госпитализации. Ситуация с моргами похожая – они переполнены мертвыми оккупантами. Из-за этого уже неделю срываются захоронения гражданских – тела умерших забирают в морг, но не отдают, потому что все заняты работой с телами оккупантов. Поэтому родные не могут получить тела для погребения.

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