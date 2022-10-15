Об этом 24 каналу сообщили источники в спецслужбах. Из-за нашествия раненых и погибших оккупантов в городе уже неделю срываются захоронения гражданских.

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Что происходит в Луганске

Морги города переполнены труппами оккупантов. Поэтому для гражданских мест там нет. Тела умерших жителей Луганска забирают в морги, но родственникам их не возвращают, потому что работники моргов озабочены работой с труппами оккупантов.

Поэтому в городе уже неделю срываются гражданские захоронения. Люди не могут похоронить своих родных.

Также критическая ситуация и в больницах, тоже переполненных ранеными россиянами. Поэтому гражданским в госпитализации отказывают, в частности, тем, у кого инфаркт, инсульт или другие болезни.

Ситуация на Востоке

После успешной контрнаступательной операции в Харьковской области и освобождения Лимана ВСУ начали деоккупацию Луганщины, в рамках которой уже удалось освободить Грековку, Стельмаховку, Новолюбовку, Невское, Новоегоровку, Надежду и Андреевку. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что деоккупированные населенные пункты региона фактически полностью заминированы. Кроме того, в лесах еще могут скрываться российские оккупанты.

Под оккупацией остается северо-восток Харьковщины. В то же время оккупанты после успешного контрнаступления ВСУ начали укреплять позиции в районе Сватового в Луганской области и строить линию обороны, которую сравнивают с линией Мажино, которую в 1928 году построили французы на границе с Францией. Хотя последнюю практически обошли германские войска. Свою линию обороны российские оккупанты называют "линией Путина".

Север Донетчины в рамках контрнаступления ВСУ деоккупирован, однако Бахмутское и Авдеевское направления остаются самыми горячими направлениями фронта – оккупанты постоянно предпринимают попытки наступления и обстреливают прифронтовые населенные пункты. Например, по словам главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, Авдеевка фактически полностью разрушена в результате вражеских атак.

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