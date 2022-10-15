Про це 24 каналу повідомили джерела у спецслужбах. Через навалу поранених та загиблих окупантів у місті вже тиждень зриваються поховання цивільних.

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Що відбувається у Луганську

Морги міста переповнені трупами окупантів. Тому для цивільних там місць немає. Тіла померлих мешканців Луганська забирають у морги, але родичам їх не повертають, тому що працівники моргів заклопотані роботою з трупами окупантів.

Через це у місті вже тиждень зриваються цивільні поховання. Люди не можуть поховати своїх рідних.

Також критична ситуація і в лікарнях, які теж переповнені пораненими росіянами. Тому цивільним у госпіталізації відмовляють, зокрема тим, у кого інфаркт, інсульт чи інші хвороби.

Ситуація на Сході

Після успішної контрнаступальної операції на Харківщині та звільнення Лимана ЗСУ почали деокупацію Луганщини, у межах якої вже вдалося звільнити Греківку, Стельмахівку, Новолюбівку, Невське, Новоєгорівку, Надію та Андріївку. Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що деокуповані населені пункти регіону фактично повністю заміновані. Крім того, у лісах ще можуть ховатися російські окупанти.

Під окупацією залишається північний схід Харківщини. Водночас окупанти після успішного контрнаступу ЗСУ почали укріплювати позиції в районі Сватового на Луганщині й будувати лінію оборони, яку порівнюють з лінією Мажино, яку у 1928 році побудували французи на кордоні з Францією. Хоча останню фактично обійшли німецькі війська. Свою лінію оборони російські окупанти називають "лінією Путіна".

Північ Донеччини у межах контрнаступу ЗСУ деокупована, однак Бахмутський та Авдіївський напрямки залишаються найгарячішими напрямками фронту – окупанти постійно здійснюють спроби наступу та обстрілюють прифронтові населені пункти. Наприклад, за словами голови Донецької ОВА Павла Кириленка, Авдіївка фактично повністю зруйнована унаслідок ворожих атак.

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