Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері національного телемарафону. Саме Бахмутський та Авдіївський напрямки є найгарячішими ділянками фронту.

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Ситуація на Донеччині

Сергій Череватий розповів, що основні удари противника зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград. Окупанти посилено атакують на цьому напрямку. Речник Східного угруповання військ відзначив, що наші захисники та захисниці роблять усе, аби стримати ворога та відбити атаки. Також оборону наші воїни тримають і на Авдіївському напрямку.

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко відзначив, що на вищезгаданих напрямках окупанти не лише здійснюють постійні обстріли, але й намагаються наступати. Через постійні обстріли окупантів майже повністю зруйнована Авдіївка. Протягом 14 жовтня унаслідок атак росіян там зазнали поранень 4 мирних мешканців. Жертв, на щастя, немає.

Якою є ситуація на фронті

Станом на 14 жовтня українські захисники та захисниці продовжують боротьбу з ворогом та звільняти українські території. У межах успішного контрнаступу ЗСУ звільнили більшість території Харківщини, яка перебувала під окупацією, зокрема Балаклію, Ізюм, Куп'янськ, Вовчанськ, Борову та низку інших населених пунктів. В окупації досі перебуває північно-східна частина області.

Північ Донеччини звільнена від окупантів, зокрема ЗСУ деокупували Святогірськ та Лиман. Крім того, ЗСУ почали звільнення Луганщини й деокупували вже 6 населених пунктів.

На Херсонщині від початку жовтня Збройним Силам вдалося суттєво просунутися й звільнити низку населених пунктів. Водночас американське видання Financial Times прогнозує звільнення Херсона та правого берега Дніпра загалом уже наступного тижня, щоправда, експерти критично ставляться до цієї інформації.

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