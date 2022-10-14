Про це 24 каналу розказав військовослужбовець ЗСУ, політолог Кирило Сазонов. Він пояснив, що з Бахмута окупантам було б зручно йти далі на Костянтинівку, Слов'янськ і Краматорськ, але українські військові героїчно тримають фронт там.

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Окупанти вже тікають з Донеччини

Разом із тим, на інших напрямках настрої у загарбників дуже погані. Вони намагаються самі відходити з деяких населених пунктів, бо розуміють, що зовсім скоро чекають там ЗСУ.

"Я думаю, недаремно чекають, бо у нас є плани і на Лисичанськ. Наш "Булат", командир "Хорту" пообіцяв бабусі у Лисичанську допомогти з ремонтом будинку", – поділився Сазонов.

Тож якщо у нас такі жарти, такі настрої, то на Донецькому напрямку вони теж будуть відходити. З Донецька біжать всі, хто можуть – вони вірять у ЗСУ ще більше, ніж ми,

– наголосив військовий.

Росіяни жорстко конфліктують між собою

Він пояснив, що моральний стан окупантів здебільшого справді дуже поганий. Адже якщо в армію набирати примусово, видавати повістки і запихати в автобуси усіх, хто не хотів і ховався, змішувати колишніх зеків з військовими, як це роблять у Росії, то це обов'язково приведе і до внутрішніх конфліктів.

Відтак, окупанти можуть стріляти в офіцерів, здаватися, влаштовувати розбірки між собою. Але якщо раніше вони билися через "мародерку", то зараз – просто через ненависть один до одного. Крім того, росіяни полюбляють та практикують вживання алкоголю, а коли це роблять люди зі зброєю, то це завжди закінчується погано.

Це у нас, де висока мотивація, реальне братерство, взаємопідтримка, дуже багато добровольців, зовсім інший настрій. А вони не розуміють, навіщо їм тут помирати, вони не хочуть, тому будь-які ексцеси можливі,

– підсумував Сазонов.

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Актуальні втрати ворога

Деморалізацію окупантів можна пояснити не лише відсутністю мотивації та розуміння, що вони взагалі роблять в Україні, а й величезними втратами. Адже станом на 14 жовтня з початку повномасштабної війни Росія втратила вже щонайменше 64 300 бійців. Крім того, ЗСУ знищили дуже багато російської техніки: