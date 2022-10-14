Протягом останніх трьох днів проросійські сили здійснили тактичний наступ на центр міста Бахмут Донецької області. Про це повідомили у британській розвідці.

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Український опір підриває плани Росії

Як розповіли у розвідці, підрозділи 2-го армійського корпусу Росії, ймовірно, просунулися до сіл Опитине та Іванград на південь від міста.

З початку липня російськими силами було захоплено кілька інших населених пунктів. Проте сили, очолювані ПВК "Вагнер", досягли певних локальних успіхів на Донбасі. Ймовірно, що приватна військова компанія продовжує активно брати участь у бойових діях в місті Бахмут.

Росія, ймовірно, розглядає захоплення Бахмута як попередню операцію для наступу на міський район Краматорськ – Слов’янськ, який є найбільшим населеним пунктом Донецької області, що контролює Україна,

– зазначили у розвідці.

Розвідники наголосили, що Росія продовжує проводити наступальні операції на центральному напрямку Донбасу, проте просувається вперед дуже повільно.

Однак загальний оперативний план російських військ підривається тиском України на їх північний і південний фланги, а також гострою нестачею боєприпасів і живої сили.

Як окупанти бояться ЗСУ

Нещодавно СБУ поспілкувалася з російськими окупантами, яких взяли в полон. Перелякані строковики попросили вибачення й закликали росіян не вдиратися в Україну.

Також російські загарбники на Харківщині вантажили своїх 200-х та прощалися з рідними. Окупанти пожалілись, що не мають навіть зброї.

До речі, окупанти нажахані успіхами ЗСУ, особливо щойно мобілізовані. Тому загарбники масово здаються у полон. Так, росіян, які вирішили звернутися на гарячу лінію "Хочу жити", уже налічується понад 2 тисячі.

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