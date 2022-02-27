Запис розмов із російськими військовими СБУ опублікувала 27 лютого. Більшість полонених – молоді хлопці з Бєлгорода, в основному строковики.

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Що роблять з полоненими

За словами правоохоронців, російських загарбників затримали після вторгнення в Україну. Кожного притягнуть до відповідальності згідно зі законом.

Ми – не звірі, тому їм надали медичну допомогу,

– підкреслили в СБУ.

Водночас всі полонені як один плачуть та просять вибачення за свої дії. Переконують, що прямували на "військові навчання" й не хотіли нікого вбивати. Мовляв, лише дотримувалися наказів керівництва й ні про що не знали.

Що кажуть окупанти

Російські солдати нібито перебували в Бєлгороді, коли їх підняли посеред ночі та сказали їхати за колоною. Офіційно біля кордонів України війська мали перебувати до 25 лютого, однак "чомусь" вирішили піти в наступ на суверенні території.

Мужики, тут нема що робити в прямому сенсі. Люди самі зі всім справляються, не треба в це лізти,

– зазначив один із росіян.

Вдома у багатьох залишилися матері, дружини та діти. Звичайно ж, ніхто з них не хоче, щоб їхні сім'ї обстрілювали з "Градів" чи іншої техніки, як це роблять вони самі.

Їхали на навчання в Бєлгород, доїхали до кордону. Запитали командирів, що робимо, він сказав їхати далі до міста на території України. Хочу сказати, що не треба їхати в Україну,

– додав інший.

Біля Харкова колону російських окупантів розстріляли. Тим, хто вижив, надали медичну допомогу. Зараз вони перебувають в полоні на Полтавщині.

"Не їдьте сюди воювати. Тут люди не хочуть війни з Росією, але відбиваються, бо росіяни на них нападають", – зауважив ще один солдат.

Розмова з російськими окупантами: дивіться відео



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