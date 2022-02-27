Запись разговоров с российскими военными СБУ была опубликована 27 февраля. Большинство пленных – молодые ребята из Белгорода, в основном срочники.

К теме Это не наша война, – известный белорусский подполковник из "Черного орла" обратился к коллегам.

Что делают с пленными

По словам правоохранителей, российские захватчики были задержаны после вторжения в Украину. Каждый привлечен к ответственности по закону.

Мы – не звери, поэтому им оказали медицинскую помощь,

– подчеркнули в СБУ.

В то же время все пленные как один плачут и просят прощения за свои действия. Уверяют, что шли на "военные учения" и не хотели никого убивать. Мол, только следовали приказам руководства и ни о чем не знали.

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Что говорят оккупанты

Русские солдаты якобы находились в Белгороде, когда их подняли ночью и сказали ехать за колонной. Официально у границ Украины войска должны были находиться до 25 февраля, однако почему-то решили пойти в наступление на суверенные территории.

Мужики, здесь нечего делать в прямом смысле. Люди сами со всем справляются, не надо в это лезть,

– отметил один из россиян.

Дома у многих остались матери, жены и дети. Конечно, никто из них не хочет, чтобы их семьи обстреливали из "Градов" или другой техники, как это делают они сами.

Ехали на учебу в Белгород, доехали до границы. Спросили командиров, что делаем, он сказал ехать дальше в город на территории Украины. Хочу сказать, что не нужно ехать в Украину,

– добавил другой.

Возле Харькова колонна русских оккупантов была расстреляна. Выжившим оказали медицинскую помощь. Сейчас они находятся в плену Полтавской области.

"Не езжайте сюда воевать. Здесь люди не хотят войны с Россией, но отбиваются, потому что россияне на них нападают", – заметил еще один солдат.

Разговор с русскими оккупантами: смотрите видео

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