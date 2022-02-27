Видеозапись обращения была опубликована в сети, в частности в телеграме Верховной Рады Украины 27 февраля. Валерий Сахащик известен среди белорусских спецназовцев как основатель движения "Черный орел" и экс-командир 38-й гвардейской мобильной бригады.

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Призыв не участвовать в войне

Подполковник запаса подчеркнул, что служба в десанте была для него всем, но после событий 2020 года его отношение изменилось. Сейчас же впервые в жизни записал видеообращение к землякам, которые сидят в лесу на границе с Украиной и готовятся к нападению.

Валерий Сахащик подчеркнул, что это "плохое дело" будет иметь катастрофические последствия для Беларуси. Она похоронит славу и традиции войск, которую приобретали многие поколения десантников.

Возможно, не все вернутся живыми, потому что российская армия уже трое суток находится в аду. Количество убитых насчитывается тысячами, пленных – сотнями, ранеными переполненными госпиталями. Никакие целые операции не достигнуты, не взяли ни Киев, ни ни один областной центр,

– подчеркнул Сахащик.

Не слушать пропаганду

По его словам, украинцы выдержали самые трудные первые 72 часа. За это время произошла мобилизация, наладили логистику и почувствовали вкус победы. Следовательно, украинцы не сдадутся.

"Информационная война – страшная вещь, пропагандисты умело научились подменять понятие и выдавать белое за черное", – подчеркнул Сахащик.

Белорусский подполковник запаса подчеркнул, что Украина не угрожала и не угрожает Беларуси. У власти нет "наркоманов-националистов" и ее выбрали законным путем.

Никаких правовых оснований у белорусских военных сил врываться в Украину нет. Это прямо запрещает действующая Конституция,

– добавил Сахащик.

Он обратился к своим коллегам и высокопоставленным военнослужащим Беларуси и призвал не участвовать в позорном деле, которое на десятки лет запятнает репутацию страны и превратит народ в изгнанников.

"Это не наша война. Вы не будете защищать свою родину, дом или семью и не получите славы – только позор, унижение и смерть", – заметил Сахащик.

Видеообращение к белорусам: смотрите видео

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