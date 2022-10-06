Як зазначили у мережі, загарбники здаються в полон і самі, і разом з бойовою технікою. Так, росіян, які вирішили звернутися на гарячу лінію "Хочу жити", уже налічується понад 2 тисячі.

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Так, Україна – це правова держава, де дотримуються Женевської конвенції. А відтак кожному, хто добровільно складе зброю та здасться, гарантує дотримання їх прав згідно з міжнародним законодавством.

Інакше будуть знищені всі окупанти, які прийшли на нашу землю вбивати наш народ і захоплювати нашу землю,

– слушно наголосив користувач твітера.

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Проєкт "Хочу жити": як здатися у полон

В Україні працює гаряча лінія проєкту "Хочу жити" для російських військовослужбовців, куди можна зателефонувати та повідомити про бажання здатися. Цей дзвінок – гарантована можливість залишитися живими.

Представник ГУР МО України Андрій Юсов підкреслив, що, скоріш за все, мобілізованих росіян відправлять у найнебезпечніші ділянки фронту, тому їм варто поквапитися і потурбуватися про своє життя.

Здатись у полон України росіяни можуть, зателефонувавши за номерами:

+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

Гаряча лінія працює цілодобово. Там росіяни повинні обговорити умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.

Зверніть увагу! Також діє чат-бот у телеграмі, за допомогою якого можна здатися в полон.

Після цього на території України мобілізовані повинні зв'язатися за вказаними номерами з військовими та здатися в полон. При цьому Україна забезпечать безпечний вихід та оформить його як здачу в полон у бою. Це збереже всі виплати та пільги російських військовослужбовців та захистить їх від можливого кримінального переслідування.

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Ба більше, це може зробити не лише мобілізований особисто, а й його родичі чи близькі. Так, Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що родичі уже активно телефонують на гарячі лінії проєкту навіть тоді, коли їхні чоловіки лише отримали повістки.

Також телефонують родичі з території квазіреспублік на Сході України.

(Вони – 24 канал) буквально плачуть і кажуть про те, що це не їхній вибір, про те, що їхніх родичів, рідних людей схопили на вулиці і без належного навчання та амуніції кидають на фронт. Вони не хочуть воювати,

– повідомив Андрій Юсов.

Що гарантує Україна

Як повідомляється у проєкті "Хочу жити", Україна гарантує дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Їм надаватиметься:

харчування;

медичне обслуговування;

юридичний супровід з боку міжнародних організацій;

зв'язок із рідними;

можливість обміну на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні Росії.

Про гарантії росіянам, які здадуться у полон, також раніше говорив Володимир Зеленський. Так, він підкреслив, що якщо полонені боятимуться повертатися до Росії і самі не захочуть обміну, Україна знайде спосіб забезпечити їм це.

Російські військові здаються у полон: останні новини

Перший мобілізований з Ростовської області Росії здався у полон на 6-й день після оголошення часткової мобілізації. Він дезертував зі своєї військової частини та намагався повернутися додому, але заблукав.

Також через 5 днів після отримання повістки здався житель Орська. На гарячу лінію проєкту "Хочу жити" він зателефонував ще з Росії.

17 вересня стало відомо про випадок, коли в український полон вирішив здатися російський танкіст. До українських позицій він приїхав разом із танком.

Російські військові, що потрапляють до полону, деколи усвідомлюють, що накоїли та починають допомагати ЗСУ. Наприклад, здають секретну інформацію та самі пропонують копати окопи.

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