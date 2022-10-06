Як зазначили у мережі, загарбники здаються в полон і самі, і разом з бойовою технікою. Так, росіян, які вирішили звернутися на гарячу лінію "Хочу жити", уже налічується понад 2 тисячі.
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Так, Україна – це правова держава, де дотримуються Женевської конвенції. А відтак кожному, хто добровільно складе зброю та здасться, гарантує дотримання їх прав згідно з міжнародним законодавством.
Інакше будуть знищені всі окупанти, які прийшли на нашу землю вбивати наш народ і захоплювати нашу землю,
– слушно наголосив користувач твітера.
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Проєкт "Хочу жити": як здатися у полон
В Україні працює гаряча лінія проєкту "Хочу жити" для російських військовослужбовців, куди можна зателефонувати та повідомити про бажання здатися. Цей дзвінок – гарантована можливість залишитися живими.
Представник ГУР МО України Андрій Юсов підкреслив, що, скоріш за все, мобілізованих росіян відправлять у найнебезпечніші ділянки фронту, тому їм варто поквапитися і потурбуватися про своє життя.
Здатись у полон України росіяни можуть, зателефонувавши за номерами:
- +38 066 580 34 98
- +38 093 119 29 84
Гаряча лінія працює цілодобово. Там росіяни повинні обговорити умови здачі з уповноваженими представниками українського командування.
Після цього на території України мобілізовані повинні зв'язатися за вказаними номерами з військовими та здатися в полон. При цьому Україна забезпечать безпечний вихід та оформить його як здачу в полон у бою. Це збереже всі виплати та пільги російських військовослужбовців та захистить їх від можливого кримінального переслідування.
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Ба більше, це може зробити не лише мобілізований особисто, а й його родичі чи близькі. Так, Андрій Юсов в ефірі телемарафону повідомив, що родичі уже активно телефонують на гарячі лінії проєкту навіть тоді, коли їхні чоловіки лише отримали повістки.
Також телефонують родичі з території квазіреспублік на Сході України.
(Вони – 24 канал) буквально плачуть і кажуть про те, що це не їхній вибір, про те, що їхніх родичів, рідних людей схопили на вулиці і без належного навчання та амуніції кидають на фронт. Вони не хочуть воювати,
– повідомив Андрій Юсов.
Що гарантує Україна
Як повідомляється у проєкті "Хочу жити", Україна гарантує дотримання стандартів Женевських конвенцій щодо поводження з військовополоненими. Їм надаватиметься:
- харчування;
- медичне обслуговування;
- юридичний супровід з боку міжнародних організацій;
- зв'язок із рідними;
- можливість обміну на українських військовослужбовців, які перебувають у полоні Росії.
Про гарантії росіянам, які здадуться у полон, також раніше говорив Володимир Зеленський. Так, він підкреслив, що якщо полонені боятимуться повертатися до Росії і самі не захочуть обміну, Україна знайде спосіб забезпечити їм це.
Російські військові здаються у полон: останні новини
- Перший мобілізований з Ростовської області Росії здався у полон на 6-й день після оголошення часткової мобілізації. Він дезертував зі своєї військової частини та намагався повернутися додому, але заблукав.
- Також через 5 днів після отримання повістки здався житель Орська. На гарячу лінію проєкту "Хочу жити" він зателефонував ще з Росії.
- 17 вересня стало відомо про випадок, коли в український полон вирішив здатися російський танкіст. До українських позицій він приїхав разом із танком.
- Російські військові, що потрапляють до полону, деколи усвідомлюють, що накоїли та починають допомагати ЗСУ. Наприклад, здають секретну інформацію та самі пропонують копати окопи.
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