Про це 2 вересня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України.

До теми ЗСУ відбили атаку ворога в районі Бахмута, зачистка Лимана: основне за 221 день війни

"Завдяки успіхам Сил оборони, на окремих напрямках відзначено зниження рівня морально-психологічного стану ворожого особового складу, що призводить до численних випадків здачі військовослужбовців в полон та залишення своїх позицій", – зазначили у Генштабі.

Також на росіян впливають затримки із виплатами. Дехто із загарбників отримав набагато нижчі зарплати за обіцяні.

Як тікають росіяни

Українські захисники деокупували місто Лиман, що на Донеччині. Перед цим росіяни спробували втекти на тимчасово окуповані території. Проте поблизу Щастя знайшли колону із цивільних автомобілів та мікроавтобусів, де перебували понад 200 військовослужбовців зі складу 2 армійського корпусу російських окупаційних військ.

Успіхи нацгвардійців

За останній тиждень бійці Нацгвардії взяли у полон 24 окупантів. Захисники виявили 261 ворожу ціль. Зокрема, завдяки нацгвардійцям росіяни втратили бронетранспортер та вертоліт Мі-8, танк Т-72, 2 одиниці БМП-2, протитанкову гармату МТ-12 "Рапіра", БпЛА типу "Картограф", тягач МТ-ЛБ, протитанковий ракетний комплекс та шляхопрокладач.

Зверніть увагу – які настрої є серед окупантів: дивіться відео