Про головні події 221 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу. Тут зібране все, що вам потрібно знати за 2 жовтня.

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06:25 Українська авіація завдала 9 ударів по загарбниках. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 550 вогневих завдань. Поцілили у логістичні центри ворога, а також райони скупчення як живої сили, так і техніки. Тож окупанти зазнали таких втрат:

64 російських загарбників;

склад з боєприпасами;

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

2 протитанкові ракетні комплекси;

16 танків;

11 одиниць автобронетехніки.

Крім того, вдалося затрофеїти один БТР російських загарбників.

05:30 Угорщина та Сербія можуть залишитися без газу. Також в Росію не експортуватимуть обладнання та матеріали, які перебуватимуть у санкційних списках ЄС.

02:19 Франція може передати Україні до 12 САУ Caesar. Їх візьмуть із замовлення, яке призначалося для Данії. За даними ЗМІ, Франція, Україна та Данія наразі обговорюють це питання. Для 3 країн відповідне рішення є предметом принципової політичної домовленості.

01:51 Олександр Вілкул – глава військової адміністрації Кривого Рогу повідомив, що Кривий ріг атакував дрон-камікадзе. Удару завдали по об'єкту інфраструктури в одному з центральних районів. Наразі триває ліквідація наслідків удару.

00:53 У багатьох областях України оголосили про повітряну тривогу. Відбої почалися близько 01:00. Під час повітряної тривоги вибухи чули у Кривому Розі та у Херсоні (00:20).

00:01 Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук опублікував відео заступника начальника Нацполіції Олександра Фацевича, яке той зафільмував біля приймальні Пушиліна в центрі Лимана.

ЗСУ хотіли до нього навідатися, проте ватажок бойовиків звідти завбачливо втік.