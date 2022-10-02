О главных событиях 221 дня войны читайте в материале 24 канала. Здесь собрано все, что вам нужно знать за 2 октября.
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06:25 Украинская авиация нанесла 9 ударов по захватчикам. Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 550 огневых задач. Попали в логистические центры врага, а также районы скопления как живой силы, так и техники. Так что оккупанты понесли такие потери:
- 64 российских захватчиков;
- склад с боеприпасами;
- 2 самоходные гаубицы "Мста-С";
- 2 противотанковых ракетных комплекса;
- 16 танков;
- 11 единиц автобронетехники.
Кроме того, удалось затрофеить один БТР российских захватчиков.
05:30 Венгрия и Сербия могут остаться без газа. Также в Россию не будут экспортироваться оборудование и материалы, находящиеся в санкционных списках ЕС.
02:19 Франция может передать Украине в 12 САУ Caesar. Их возьмут из заказа, который предназначался для Дании. По данным СМИ, Франция, Украина и Дания обсуждают этот вопрос. Для трех стран соответствующее решение является предметом принципиальной политической договоренности.
01:51 Александр Вилкул – глава военной администрации Кривого Рога сообщил, что Кривой Рог атаковал дрон-камикадзе. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры в одном из центральных районов. В настоящее время идет ликвидация последствий удара.
00:53 Во многих областях Украины объявили о воздушной тревоге. Отбои начались около 01:00. Во время воздушной тревоги взрывы слышали в Кривом Роге и Херсоне (00:20).
00:01 Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук опубликовал видео заместителя начальника Нацполиции Александра Фацевича, которое тот запечатлел возле приемной Пушилина в центре Лимана.
ВСУ хотели к нему наведаться, однако главарь боевиков оттуда предусмотрительно скрылся.