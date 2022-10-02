Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Крім того, у відомстві наголошують на тому, що ворог зазнав чималих втрат упродовж минулої доби. Розповімо далі про це та інші здобутки нашого війська.

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Атаку на Козачу Лопань відбили

Попри шалені втрати на фронті, ворог не полишає спроб просуватися вперед. Зокрема й на ті території, які вже вдалося звільнити з-під окупації. Наприклад, Козачу Лопань на Харківщині, з якої загарбників вдалося вибити.

На цей населений пункт, а також Виїмку, Бахмутське, Бахмут, Веселу Долину та Первомайське російські бійці прагнули наступати. Але атаки ворога були безрезультатними, адже ЗСУ їх відбили.

Крім того, упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 29 ударів по ворогові. Уже підтверджено, що уражень зазнав опорний пункт загарбників, 22 райони скупчення озброєння та військової техніки. А також зафіксовано влучання у 6 зенітних ракетних комплексів. Підрозділи протиповітряної оборони "приземлили" також 2 БпЛА.

Співпраця ракетних військ і артилерії також принесли бажані результати. За минулу добу вдалося уразити 8 командних пунктів росіян, 10 районів скупчення живої сили, озброєння, а також військової техніки. А ще у зону вогневого ураження потрапили 3 склади з боєприпасами та ще 2 ЗРК С-300.

Підтвердили також інформацію щодо втрат ворога. Так, ще 30 вересня вдалося успішно атакувати склад з боєприпасами у районі Чернігівки, що на Запоріжжі. Внаслідок цього поранень зазнали близько 50 окупантів.

Атаки з боку ворога не вщухають

Також у Генштабі зазначили, що упродовж минулої доби російські загарбники завдали 4 ракетні, а також 16 авіаційних ударів. Крім того, здійснили 75 обстрілів з РСЗВ. Били окупанти як по військових, так і цивільних об'єктах. А ще зафіксували удари по інфраструктурних об'єктах з використанням БпЛА "Шахід-136".

Внаслідок ворожих ударів постраждали понад 30 населених пунктів за минулу добу. Серед них – Білогорівка, Бахмут, Красногорівка, Мар’їнка, Водяне, Трудове, Богоявленка, Новоукраїнка, Оріхів, Залізничне, Іллінка, Нікополь, Благодатівка, Миколаїв, Очаків та Одеса.

Яка ситуація по напрямках

Волинський і Поліський. Там суттєвих змін не зафіксували.

Що стосується решти напрямків, то ворог їх обстрілює з танків, мінометів, ствольної, а також реактивної артилерії.

Сіверський напрямок. Були атаки у районах Середини Буди, Фотовижа, а також Будок Сумської області.

Були атаки у районах Середини Буди, Фотовижа, а також Будок Сумської області. Слобожанський напрямок. Зафіксовано обстріли Вовчанська, а також Гатища Харківської області.

Зафіксовано обстріли Вовчанська, а також Гатища Харківської області. Краматорський напрямок. Ворог бив по Григорівці, Білогорівці, Верхньокам'янському та Роздолівці.

Ворог бив по Григорівці, Білогорівці, Верхньокам'янському та Роздолівці. Бахмутський напрямок. Зафіксовано атаки по Соледару, Бахмуту, Бахмутському, Одрадівці, Опитному, Яковлівці, Юр'ївці та Новоселівці.

Зафіксовано атаки по Соледару, Бахмуту, Бахмутському, Одрадівці, Опитному, Яковлівці, Юр'ївці та Новоселівці. Авдіївський напрямок. Били загарбники по Авдіївці, Красногорівці, Опитному, Первомайську, Мар'їнці, Новомихайлівці та Водяному.

Били загарбники по Авдіївці, Красногорівці, Опитному, Первомайську, Мар'їнці, Новомихайлівці та Водяному. Новопавлівський і Запорізький напрямок. Відкривав ворог вогонь по населених пунктах Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка.

Відкривав ворог вогонь по населених пунктах Новоукраїнка, Парасковіївка, Пречистівка, Павлівка, Нескучне, Шахтарське, Велика Новосілка, Новоандріївка, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Полтавка, Новопіль та Времівка. Південнобузький напрямок. З танків, мінометів та ствольної артилерії били по районах 28 населених пунктів. Усі вони розташовані поблизу лінії зіткнення.

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