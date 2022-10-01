Яка ситуація на фронті 1 жовтня: дані Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ опублікував традиційне зведення щодо ситуації станом на 18:00 1 жовтня. Так, сьогодні противник завдав 3 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснив понад 16 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, а для завдання ударів по об'єктах інфраструктури ворог залучив БпЛА.

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Втім, ЗСУ продовжує нищити окупантів, російська армія зазнає шалених втрат у живій силі, озброєнні та військовій техніці. Так, лише у результаті вогневого ураження ворожого об'єкта в районі Золотого Луганської області, противник втратив близько 60 осіб загиблими та пораненими, а також 4 одиниці військової техніки.

При цьому російське військове керівництво ретельно намагається приховати втрати особового складу у цій війні, й продовжує пошук шляхів поповнення втрат у живій силі.

Успіхи ЗСУ

За добу 1 жовтня Сили оборони України відбили атаки противника в районах 5 населених пунктів: Козача Лопань

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