Про головні події 220 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу. Тут зібране все, що вам потрібно знати за 1 жовтня.

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06:20 В ОК "Південь" заявили, що під час тривоги росіяни запустили 2 ракети, ймовірно "Іскандер", по об'єкту інфраструктури в Одеській області. Пошкоджень зазнала електропідстанція, у приватному гаражі спалахнула пожежа. Минулося без постраждалих.

04:25 Мешканці Миколаєва та Одещини повідомили про звуки вибухів під час повітряної тривоги. Влада Одеської області заявила, що ситуація під контролем. Водночас новини з Миколаєва стали не такими втішними – є влучання у житловий будинок.

03:11 У Пентагоні заявили, що дрони іранського виробництва не дали Росії жодної переваги на війні. Навпаки, ця авіація має "численні невдачі".

02:32 В ОК "Південь" прозвітували про ситуацію на фронті:

українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали 330 вогневих завдань по ворогу;

унаслідок цього окупанти втратили 10 бійців, важку вогнеметну систему "Сонцепьок", РСЗВ "Град", 2 "Мста-С", 3 танки та 2 бойові машини піхоти;

над Херсонщиною повітряні сили збили ворожий гелікоптер Ка-52;

на окупованих територіях України почастішали випадки незаконної мобілізації наших громадян.

01:43 У США прокоментували заявку України на вступ у НАТО. У Білому домі вважають, що Київ потрібно підтримувати "на місці", а процес вступу в Альянс розпочати в інший час.

01:01 Президент США Джо Байден підписав закон про виділення Україні допомоги на понад 12 мільярдів доларів. Лише вранці цей законопроєкт підтримав Сенат.

00:08 Головний розвідник Кирило Буданов спрогнозував перебіг війни. За його словами, взимку ситуація на фронті відчутно стихне. ЗСУ можуть вийти на кордони України, які були у 1991 році, вже весною. Загалом війна триватиме вже не довго.

00:02 Росія знову наклала вето на резолюцію ООН. На цей раз документ стосувався засудження псевдореферендумів, які Кремль провів на тимчасово окупованих територіях України.

00:01 У мережі опублікували фото 2 дітей, які загинули від ракетного удару по Дніпру. Після влучання смертоносного снаряда у будинок, загинули матір, бабуся, а також хлопчик та дівчинка. Їхній тато – військовий Станіслав Патлань – обороняє Україну.



Росіяни вбили Івана та Василісу / Фото з фейсбуку Юлії Гришиної