Ще один новий день наближає Україну до перемоги. Про головні події 218 дня війни читайте у матеріалі 24 каналу.

04:13 В ОК "Південь" розповіли про ситуацію на фронті впродовж доби:

росіяни намагалися ремонтувати Антонівський міст й підвозили до нього будівельні матеріали;

біля Осокорівки ЗСУ знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу;

неподалік Давидового Броду українські військові уразили ворожий опорний пункт та пункт управління безпілотниками;

ЗСУ атакували ворога 12 разів з повітря;

ППО у Баштанському районі збила два російські штурмовики Су-25;

наші артилеристи уразили командний пункт у Бериславському районі, а також 6 районів зосередження ворога й колону військової техніки в Новій Каховці;

втрати ворога в особовому складі становлять 43 бійці.

03:08 За даними американських ЗМІ, після оголошення мобілізації з Росії втекли вже понад 200 тисяч громадян. Половина з них вирушила у Казахстан.

02:21 12 жовтня відбудеться чергова зустріч "Рамштайн". На ній обговорять допомогу Україні у війні проти Росії.

02:02 Владімір Путін підписав укази про "визнання незалежності" Запорізької та Херсонської областей. Далі на черзі в агресора – такі сами укази щодо Донецької та Луганської областей.

00:20 Росіяни знову атакували Одесу та Миколаїв дронами-камікадзе. Силам ППО вдалося збити 5 безпілотників. Однак кілька інших таки долетіли до пункту призначення. Вони атакували адмінбудівлю та об'єкт критичної інфраструктури у Миколаєві.