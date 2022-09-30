Еще один новый день приближает Украину к победе. О главных событиях 218 дня войны читайте в материале 24 канала.
04:13 В ОК "Юг" рассказали о ситуации на фронте в течение суток:
- россияне пытались ремонтировать Антоновский мост и подвозили к нему строительные материалы;
- возле Осокоровки ВСУ обезвредили вражескую диверсионно-разведывательную группу;
- недалеко от Давидового Брода украинские военные поразили вражеский опорный пункт и пункт управления беспилотниками;
- ВСУ атаковали врага 12 раз с воздуха;
- ПВО в Баштанском районе сбило два российских штурмовика Су-25;
- наши артиллеристы поразили командный пункт в Бериславском районе, а также 6 районов сосредоточения врага и колонны военной техники в Новой Каховке;
- потери врага в личном составе составляют 43 бойца.
03:08 По данным американских СМИ, после объявления мобилизации из России сбежали уже более 200 тысяч граждан. Половина из них отправилась в Казахстан.
02:21 12 октября состоится очередная встреча "Рамштайн". На нее обсудят помощь Украине в войне против России.
02:02 Владимир Путин подписал указы о "признании независимости" Запорожской и Херсонской областей. Далее на очереди у агрессора – такие же указы относительно Донецкой и Луганской областей.
00:20 Россияне снова атаковали Одессу и Николаев дронами-камикадзе. Силам ПВО удалось сбить 5 беспилотников. Однако несколько других долетели до пункта назначения. Они атаковали админздание и объект критической инфраструктуры в Николаеве.