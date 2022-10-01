Какая ситуация на фронте 1 октября: данные Генштаба ВСУ
Генеральный штаб ВСУ опубликовал традиционную сводку по ситуации по состоянию на 18:00 1 октября. Так, сегодня противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг привлек БПЛА.
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Впрочем, ВСУ продолжает уничтожать оккупантов, российская армия несет бешеные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Так, только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек погибшими и ранеными, а также 4 единицы военной техники.
При этом российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне и продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.
Успехи ВСУ
За сутки 1 октября Силы обороны Украины отразили атаки противника в районах 5 населенных пунктов:
- Казачья Лопань
- Бахмут
- Веселая Долина
- Зайцево
- Первомайское
Для поддержки действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Также подтверждено поражение опорного пункта россиян, 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 3 зенитных ракетных комплекса противника. Еще наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БПЛА.
Кроме того, ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами.