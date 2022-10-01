Какая ситуация на фронте 1 октября: данные Генштаба ВСУ

Генеральный штаб ВСУ опубликовал традиционную сводку по ситуации по состоянию на 18:00 1 октября. Так, сегодня противник нанес 3 ракетных и 5 авиационных ударов, совершил более 16 обстрелов из реактивных систем залпового огня, а для нанесения ударов по объектам инфраструктуры враг привлек БПЛА.

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Впрочем, ВСУ продолжает уничтожать оккупантов, российская армия несет бешеные потери в живой силе, вооружении и военной технике. Так, только в результате огневого поражения вражеского объекта в районе Золотого Луганской области противник потерял около 60 человек погибшими и ранеными, а также 4 единицы военной техники.

При этом российское военное руководство тщательно пытается скрыть потери личного состава в этой войне и продолжает поиск путей восполнения потерь в живой силе.

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