В ОК "Південь" наголосили на тому, що російські загарбники роблять все можливе для того, щоб утримувати власні позиції. Водночас контрнаступ іде повним ходом, а наші військові щедро поливають ворога вогнем.

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Ворог зазнав чималих втрат

Українська авіація завдала 9 ударів по загарбниках. Крім того, ракетно-артилерійські підрозділи виконали близько 550 вогневих завдань. Поцілили у логістичні центри ворога, а також райони скупчення як живої сили, так і техніки. Тож окупанти зазнали таких втрат:

64 російських загарбників;

склад з боєприпасами;

2 самохідні гаубиці "Мста-С";

2 протитанкові ракетні комплекси;

16 танків;

11 одиниць автобронетехніки.

Крім того, вдалося затрофеїти також один БТР російських загарбників.

В ОК "Південь" також зазначили, що ворог регулярно проводить розвідку за допомогою БпЛА. Але три безпілотники окупантів більше не зможуть здійматися у небо. Їх "приземлили" наші військові у Миколаївському та Баштанському районах.

Загроза з моря зберігається

Також у відомстві нагадали, що ворога усе ще утримує ракетоносії в акваторії Чорного моря. І хоч корабельне угруповання скоротилося до 8 суден, це не означає, що стало безпечніше. На цих кораблях усе ще стоять напоготові 24 ракети типу "Калібр", якими ворог може атакувати у будь-який момент. Крім того, не варто забувати про використання дронів-камікадзе.

Ворог атакував Миколаїв

Нагадаємо, що у ніч проти 1 жовтня російські загарбники завдали удару по Миколаєву. Як зазначив глава ОВА Віталій Кім, місто обстріляли двічі. Внаслідок цього поранень зазнали 5 людей.

Били російські загарбники по місту дронами-камікадзе. Також відомо, що близько 04:00 окупанти масовано випустили по Миколаєву ракети типу С-300. Наявна інформація про руйнування багатьох житлових приміщень. Один зі снарядів влучив у п'ятиповерхівку у самісінькому центрі.

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